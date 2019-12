Actualidade

Os trabalhadores dos casinos de Macau estão a partir de hoje proibidos de entrar nas salas de jogo fora do horário laboral, uma medida tomada pelo anterior Governo para combater o vício e a criminalidade.

A nova legislação abrange todos os funcionários do setor e prevê sanções administrativas que variam entre as mil (112 euros) e as dez mil patacas (1.124 euros).

Em 2018, trabalhavam a tempo inteiro nos casinos do território mais de 57 mil trabalhadores, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).