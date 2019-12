Actualidade

As Filipinas elevaram hoje para 28 o número de mortos causados pela passagem do tufão Phanfone no centro do país com forte chuvas e ventos que chegaram aos 195 quilómetros/hora, provocando ainda dois feridos e 12 desaparecidos.

O anterior balanço das autoridades apontava para 16 mortos provocados pela passagem do tufão, que atingiu as Filipinas no dia de Natal.

Segundo o último relatório divulgado pela Agência Nacional de Prevenção de Desastres o tufão já se encontra fora do arquipélago, a cerca de 335 quilómetros a oeste de Subic, na costa noroeste.