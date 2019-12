Actualidade

Um autarca brasileiro foi na quinta-feira morto a tiro numa estrada rural no estado de São Paulo, o segundo assassinado no Brasil em dois dias.

Francisco José Campaner, membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), era o prefeito de Ribeirão Bonito, um pequeno município do interior do estado de São Paulo (sudeste do Brasil).

'Chiquinho', como era conhecido, foi baleado quando o veículo em que se encontrava foi intercetado por indivíduos numa moto numa zona rural daquele município. No carro viajavam também o chefe do seu gabinete e um amigo, que foram hospitalizados com ferimentos.