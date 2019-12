Actualidade

Um novo balanço das autoridades do Cazaquistão aponta para a morte de pelo menos 14 pessoas na queda de um avião da companhia aérea Bek Air, que seguia com 100 pessoas a bordo, perto do aeroporto de Almaty.

No último balanço provisório indica-se ainda que há pelo menos 35 feridos. As autoridades tinham avançado inicialmente a informação de pelo menos nove mortos.

O avião, um Fokker 100, seguia para Nursultan, a capital do país, antes conhecida por Astana, e perdeu altitude às 07:22 (01:22 em Lisboa), momentos após a descolagem de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão.