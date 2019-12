Guiné-Bissau/Eleições

Os candidatos à segunda volta das eleições presidenciais de domingo na Guiné-Bissau terminam hoje a campanha eleitoral com a realização de comícios em Bissau, a capital do país.

O candidato Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, realiza uma visita a Biombo, encerrando depois a campanha em Bissau com um comício no estádio Lino Correia, no centro da cidade.

O candidato Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), efetua alguns contactos durante o dia para depois encerrar também a campanha eleitoral com um comício no Espaço Verde, junto à sua sede de candidatura.