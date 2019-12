Actualidade

O arquiteto Joaquim Massena, autor de um projeto de requalificação para o Mercado do Bolhão preterido pela Câmara do Porto, criticou hoje a "demolição profunda" e "indigna" prevista para aquele espaço, que irá destruir património "desnecessariamente".

"O Mercado do Bolhão é um ícone para a cidade. Esta intervenção que está a ser feita de restauro profundo é, na verdade, uma demolição profunda", afirmou à Lusa o arquiteto, autor do projeto que em 1992 venceu o concurso público internacional de reabilitação para o mercado do Porto, o qual contemplava uma modernização do mercado, alargando a sua vocação inicial a outras atividades.

A assinatura do contrato entre a câmara e o arquiteto Joaquim Massena foi feita em 1996, altura em que se previa que os projetos de arquitetura e engenharia da obra de reabilitação do Bolhão, orçada então em 9,98 milhões de euros, estivessem concluídos no final de 1997 e a avançar no terreno no mandato seguinte.