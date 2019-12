Actualidade

Um homem com cerca de 80 anos foi hoje atropelado por uma composição do Metro do Porto junto à estação da Câmara de Gaia, tendo sido transportado em estado grave ao hospital daquela cidade, disse fonte dos bombeiros.

O acidente ocorreu pelas 09:30 e a circulação no troço sul da Linha Amarela do Metro esteve interrompida até cerca das 10:00, segundo informação dos Bombeiros de Coimbrões.

As circunstâncias do acidente não foram adiantadas.