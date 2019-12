Actualidade

O Sindicato Nacional dos Registos estima que 85% dos funcionários dos serviços de registo e notariado aderiram hoje à greve e avisa que o protesto será retomado em 2020 caso o Governo não mostre abertura negocial.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional dos Registos (SNR), Rui Rodrigues, disse que a adesão à greve aumentou hoje, no segundo dia de protesto: Na quinta-feira, rondou os 80% e hoje subiu para os 85%, segundo números do SNR.

"Há serviços fechados de norte a sul do país e também nas ilhas, como em Ponta Delgada [ilha de São Miguel], nos Açores", disse Rui Rodrigues, dando como exemplo os casos de Matosinhos, Viseu, Leiria, Figueira da Foz ou Coimbra.