Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu hoje uma reavaliação, em meados do próximo ano, do prazo estipulado para Bruxelas e Londres chegarem a um acordo comercial após o 'Brexit', reiterando preocupação pelo escasso tempo.

"Acho que seria razoável fazer um balanço a meio do [próximo] ano e, se necessário, concordar com uma nova extensão do período de transição", declarou Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornal francês Les Echos, hoje publicada.

A responsável reiterou àquela publicação estar "muito preocupada com o pouco tempo" existente para a União Europeia (UE) conseguir um acordo comercial com o Reino Unido após a concretização do 'Brexit', em janeiro próximo, preocupações estas que foram também já assumidas pelo negociador do bloco comunitário para o 'Brexit', Michel Barnier.