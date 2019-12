Actualidade

Os bilhetes diários Carris/Metro/Transtejo e Carris/Metro/CP vão aumentar cinco cêntimos a partir de 01 de janeiro de 2020, informou hoje o Metropolitano de Lisboa.

De acordo com informação disponível no 'site' do Metropolitano de Lisboa, o bilhetes diário Carris/Metro/Transtejo (válido durante 24 horas, após a primeira validação, para um número ilimitado de viagens em toda a rede da Carris e do Metro e na ligação Cacilhas/Cais do Sodré da Transtejo) vai passar a custar 9,55 euros.

O bilhete Carris/Metro/CP (válido durante 24 horas, após a primeira validação, para um número ilimitado de viagens em toda a rede da Carris e Metro, bem como no serviço urbano da CP - Linhas de Sintra, Azambuja, Cascais e Sado) terá um custo de 10,60 euros.