OE2019

O excedente das administrações públicas atingiu 546 milhões de euros até novembro, em contabilidade pública, uma melhoria de 1.131 milhões de euros face ao mesmo período de 2018, anunciou hoje o Ministério das Finanças.

Num comunicado que antecede a divulgação da Síntese de Execução Orçamental, que será publicada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Ministério das Finanças afirma que a execução orçamental em contabilidade pública até novembro "registou um saldo de 546 milhões de euros, refletindo uma melhoria de 1.131 milhões de euros face a 2018, em resultado de um crescimento da receita de 4,5% e da despesa de 3,0%, tendo a despesa primária crescido 3,7%".

"O saldo até novembro ainda não reflete o pagamento do subsídio de Natal dos pensionistas, que ocorre em dezembro, e a sua evolução em contabilidade pública beneficia de efeitos sem impacto no apuramento em contas nacionais, bem como de operações com efeito negativo apenas em contas nacionais no valor de 786 milhões de euros", adiantam as Finanças.