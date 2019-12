Actualidade

Exposições dedicadas ao 'readymade' no Brasil, e ao trabalho de Pedro Calapez e Andre Gomes, Andreas Bitesnich e Cristina Ataíde estão na programação do Museu Coleção Berardo, em Lisboa, para 2020, revelou hoje fonte desta entidade à agência Lusa.

A programação de exposições começa com "Joana Escoval. Mutações. The Last Poet", a 12 de fevereiro, com curadoria de Pedro Lapa, uma instalação que transforma a arquitetura do espaço das galerias do piso -1 do museu.

O trabalho de Joana Escoval percorre um "contínuo de curvas orgânicas que solicita uma deambulação na qual o encontro com diversas esculturas, um vídeo e outros elementos se encadeia numa narrativa poética que tem continuidade no pequeno pavilhão instalado no terraço do segundo piso", adianta a programação.