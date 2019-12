PSD

O diretor de campanha da candidatura de Rui Rio à presidência do PSD, Salvador Malheiro, deu hoje entrada com o processo na sede nacional social-democrata, indica uma nota do presidente do Conselho de Jurisdição Nacional.

De acordo com a nota enviada à Lusa, o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Nunes Liberato, "recebeu hoje de manhã das mãos" do diretor de campanha de Rui Rio, Salvador Malheiro, "o processo da respetiva candidatura".

O prazo para a formalização das candidaturas à presidência da Comissão Política Nacional do PSD termina na segunda-feira, dia 30, data limite também para a entrega das moções de estratégia global e dos orçamentos de campanha.