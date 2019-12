Actualidade

Carlos Carvalhal anunciou hoje que se irá manter no cargo de treinador do Rio Ave, da I liga portuguesa de futebol, considerando que a sua demissão seria "lesiva para imagem do futebol português".

O técnico, de 54 anos, tinha manifestado a intenção de deixar o comando do emblema vila-condense, no final da partida com o Gil Vicente, da Taça da Liga, após uma derrota que afastou o clube da 'final four' da competição, e em que os responsáveis do Rio Ave teceram duras críticas à atuação da equipa de arbitragem.

Após alguns dias de ponderação, e de reuniões com o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, Carlos Carvalhal explicou hoje, ao lado do dirigente, em conferência de imprensa, a decisão de recuar na intenção de se demitir.