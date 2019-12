Actualidade

As Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento para 2020 da Câmara de Coimbra, liderada pelo socialista Manuel Machado, no montante de 150,8 milhões de euros, foi chumbado hoje pela Assembleia Municipal.

Depois de uma longa discussão, os documentos foram rejeitados com 26 votos contra - do PSD, CDS, CDU, PPM, MPT e movimentos Somos Coimbra e Cidadãos por Coimbra - e 24 a favor, da bancada socialista, registando-se uma abstenção de um autarca do PSD.

Em outubro, os documentos tinham sido aprovados com o "voto de qualidade" do presidente da Câmara, Manuel Machado, já que votaram a favor os cinco eleitos do PS e contra de dois dos três vereadores social-democratas (eleitos no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT), os dois representantes do movimento Somos Coimbra (SC) e o vereador da CDU, enquanto a vereadora da bancada do PSD Paula Pêgo se absteve, situação que levou o partido a retirar-lhe a confiança política.