Actualidade

O PS considera que o Governo socialista, quando iniciou funções, encontrou o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em estado de "grande debilidade" e, desde então, está em curso "um esforço de recuperação" de um setor agora "prioritário".

Esta posição foi hoje transmitida à agência Lusa pela porta-voz da Comissão Permanente do PS, Maria Antónia Almeida Santos, depois de o presidente do PSD, Rui Rio, ter afirmado na quinta-feira, em Viseu, que o primeiro-ministro, António Costa, compreendeu "todas as críticas que lhe foram feitas" sobre o SNS, cuja gestão socialista "foi catastrófica".

Na resposta, Maria Antónia Almeida Santos interrogou-se sobre qual a palavra que Rui Rio "aplicaria à gestão do Governo PSD/CDS-PP, que, entre 2011 e 2015, cortou 1,2 mil milhões de euros na saúde e que depreciou em sete mil o número de profissionais do SNS".