Actualidade

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) assumiu o apoio à recandidatura de Fernando Gomes à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje anunciada, frisando que durante os mandatos "muito foi feito".

"Muito foi feito pelo atual presidente da FPF para profissionalizar, desenvolver e modernizar o futebol português desde a sua base", pode ler-se numa mensagem de apoio do organismo presidido por Joaquim Evangelista.

Em 2016, o dirigente já tinha apoiado a recandidatura de Gomes, que hoje revelou estar na corrida pelo próximo mandato, até 2024, e o SJPF renova o apoio devido ao trabalho de certificação, capacitação do futebol de formação, pelos resultados conseguidos, pela sustentabilidade financeira e "apoio inestimável a todas as estruturas governativas do futebol nacional".