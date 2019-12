OE2020

O presidente e candidato à liderança do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que a probabilidade de o PSD estar de acordo com um orçamento do PS "é muito escassa", mas entende que a votação deve ser feita de uma forma sustentada.

"Todos nós temos consciência de que a probabilidade de o PSD estar de acordo com um orçamento apresentado pelo PS, ao abrigo de um programa do PS, é muito escassa, mas convém ver o documento e argumentar o porquê de um não, por exemplo. E é isso que nós estamos a fazer", afirmou aos jornalistas, Rui Rio, que se deslocou a Castelo Branco para uma sessão com militantes.

Rio sublinhou que todas as posições que assume, independentemente das matérias, devem ser feitas de uma forma sustentada, sejam elas a favor, contra ou com abstenção.