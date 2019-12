Actualidade

Uma mulher com cerca de 35 anos foi morta hoje no centro de Leiria, tendo o suspeito sido detido após se despistar no Itinerário Complementar 2 (IC2), em Pombal, disseram à Lusa várias fontes policiais.

A mulher terá sido morta por uma arma branca.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que esta força policial foi contactada pela PSP de que o suspeito estaria a dirigir-se para Pombal, tendo o Destacamento de Trânsito de Leiria "feito o percurso pelo IC2, sentido sul-norte".