As duas obras vencedoras do Prémio Booker deste ano, o mais recente livro da artista norte-americana Patti Smith e um novo romance da autora italiana Elena Ferrante são algumas das novidades editoriais para o primeiro semestre de 2020.

"Os Testamentos" ("The Testaments"), da canadiana Margaret Atwood, livro vencedor do mais prestigiado prémio literário de língua inglesa, vai ser editado em Portugal pela Bertrand, no início de 2020.

Trata-se da sequela de "A História de uma Serva", narrada por três personagens femininas, 15 anos após a cena final do primeiro livro.