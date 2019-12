OE2020

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro desafiou hoje o presidente do partido, Rui Rio, a assumir claramente o voto contra o Orçamento do Estado para 2020 e a pôr de lado "conversa fiada e de politiquês".

Em declarações aos jornalistas em Barcelos, distrito de Braga, à margem de um encontro com autarcas, Montenegro classificou ainda de "inexplicável" a "hesitação" de Rui Rio sobre o voto do partido no Orçamento.

"Eu sou daqueles que não precisava de ver o documento e hoje acho que toda a gente reconhece que eu tinha razão. Não é uma questão de desrespeitar, não é uma questão de radicalismo, não é uma questão de irresponsabilidade. Isso é tudo uma conversa fiada, isso é tudo conversa de politiquês", afirmou.