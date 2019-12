Actualidade

A Ordem dos Médicos condenou hoje a agressão, esta sexta-feira, a uma médica que assegurava o serviço de urgência do Hospital de Setúbal e exigiu uma "intervenção urgente" do Ministério da Saúde, do Ministério Público e de outras entidades.

Em comunicado, a Ordem dos Médicos considera o ocorrido "absolutamente inaceitável", lembra que configura crime público e pede intervenção urgente das entidades governamentais e judiciárias.

"A nossa primeira palavra de solidariedade é para com a nossa colega violentada em pleno local de trabalho. Não é de todo aceitável que quem está a salvar vidas não veja a sua própria vida devidamente protegida", refere o bastonário da OM, Miguel Guimarães.