Actualidade

Pelo menos 22 pessoas morreram e oito ficaram feridas quando um miniautocarro colidiu com um camião em Port Said, no norte do Egito, divulgaram hoje as autoridades de saúde daquele país.

Fontes oficiais disseram, em comunicado, que o autocarro, usado no Egito como táxi, transportava trabalhadores de uma fábrica de roupas em Port Said, a duzentos quilómetros a norte da capital, Cairo.

O acidente ocorreu numa estrada que liga as cidades de Port Said e Damietta, onde residiam os trabalhadores, segundo o comunicado.