Mau tempo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que as cheias no Baixo Mondego são "um problema nacional" que exige soluções diferentes das do passado.

"Se o problema é maior, as soluções não são exatamente as mesmas do passado", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Formoselha, no concelho de Montemor-o-Velho, após ter visitado alguns dos locais mais atingidos pelas cheias da semana passada.

O Presidente destacou ainda o trabalho do poder local, que "esteve presente" na realização das ações mais urgentes para minimizar a devastação causada pela subida das águas do rio Mondego, e considerou que também "o Governo percebeu a importância do que se passou".