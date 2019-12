Actualidade

O juiz de instrução do Tribunal Judicial de Leiria decretou hoje prisão preventiva ao homem suspeito de ter matado a companheira, em Leiria, na noite de sexta-feira, disse à Lusa fonte judicial.

O homem, de 35 anos, suspeito de ter matado a companheira, de 34 anos, em casa do casal no centro de Leiria, foi esta tarde presente ao juiz de instrução que ordenou que o arguido aguarde o desenrolar do processo em prisão preventiva, acrescentou a mesma fonte.

Segundo a fonte, o suspeito matou a companheira, degolou-a com um x-ato e pôs-se em fuga.