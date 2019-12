Actualidade

Cidade do México, 29 dez 2019 (EFE) - A Bolívia anunciou que vai pedir que os diplomatas espanhóis sejam substituídos após o incidente na residência do embaixador mexicano, cujo objetivo, acusou, era de facilitar a "fuga" de um ex-ministro do antigo Presidente Evo Morales.

A informação foi prestada este sábado pelo ministro interino do Governo da Bolívia, Arturo Murillo, após o incidente de sexta-feira, que envolveu funcionários da embaixada da Espanha que vieram acompanhados de "encapuzados" e "presumivelmente armados" para a residência da embaixadora mexicana naquele país, Maria Teresa Mercado.

A residência abriga uma dúzia de pessoas que foram acusadas pelo Governo interino da Bolívia de vários crimes, incluindo alguns ex-ministros de Morales.