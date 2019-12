Actualidade

Macau tem muito potencial cinematográfico, mas ao contrário do que se passa com a literatura, não é um polo atraente para o cinema português, e será cada vez menos, com o afastamento dos portugueses e os baixos orçamentos cinematográficos.

A solução no futuro poderá passar por coproduções entre Portugal e Macau, onde há "toda uma nova geração de macaenses que estão a fazer filmes em Macau", disse à Lusa o realizador João Rui Guerra da Mata, que viveu naquele território até à revolução de Abril, e que, juntamente com João Pedro Rodrigues, é autor de alguns dos poucos filmes portugueses centrados naquela região.

"Depois do 25 de Abril fizeram-se alguns filmes, alguns documentários, de cinema também, embora a maior parte fosse de componente televisiva, houve algumas ficções, mas Macau sempre foi, na minha opinião, um território um pouco esquecido pela cinematografia portuguesa. Ao contrario da literatura, em que tivemos alguns escritores brilhantes, uns que viveram lá e outros que visitaram", afirmou.