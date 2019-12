Actualidade

O primeiro ano do Governo liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro foi marcado por uma guerra cultural concretizada na tentativa de imposição do conservadorismo nos costumes e do liberalismo económico, uma estratégia que dividiu ainda mais o país.

Depois do longo processo de destituição da última Presidente eleita, Dilma Rousseff, retirada do cargo em agosto de 2016, de escândalos de corrupção envolvendo políticos, empresários e funcionários públicos e de uma eleição em 2018 marcada pela ascensão da extrema-direita representada por Bolsonaro, a pacificação esperada não ocorreu.

Desde que tomou posse, a 01 de janeiro de 2019, numa cruzada contra ideias progressistas, Bolsonaro monopolizou a opinião pública com declarações polémicas cujo objetivos foram impor sua visão conservadora e afastar a atenção de factos negativos sobre o Governo e sua família.