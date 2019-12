Actualidade

A promoção de alimentos locais e da época, com uma componente de inovação que se pretende ver replicada em restaurantes ou comércio, é o principal objetivo da adesão da eurocidade do Guadiana à Rede Europeia de Cidades Sabor Sur.

Formada pelos municípios de Ayamonte (Espanha), Castro Marim e Vila Real de Santo António (Portugal), a eurocidade do Guadiana formalizou em dezembro, através desta última autarquia, a sua adesão à rede europeia.

O projeto de cooperação transfronteiriça é financiado em 12 milhões de euros pelo Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, contando com a participação de outras entidades, como as universidades do Algarve, Trás-os-Montes e Évora, os municípios espanhóis de Lepe e La Palma del Condado, a associação de empresários algarvia NERA e um centro de estudos e formação em alimentação em Portugal (Tertúlia Algarvia).