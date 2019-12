Guiné-Bissau/Eleições

O chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, Rafael Branco, destacou hoje o comportamento "cívico" e "exemplar" do povo guineense na votação para as presidenciais da Guiné-Bissau e sublinhou que as primeiras impressões são bastantes positivas.

"Nós estivemos na abertura de várias assembleias de voto, tudo correu normalmente, tranquilamente, os cidadãos presentes exerceram os seus direitos, havia delegados dos dois candidatos presentes. Vamos estando habituados a este comportamento cívico, exemplar, do povo guineense", afirmou em declarações aos jornalistas Rafael Branco.

Segundo o chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, até ao momento, não registar qualquer incidente, salientando que estão presentes em todo o território nacional, incluindo as ilhas.