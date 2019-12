Guiné-Bissau/Eleições

A porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, Felisberta Vaz, disse hoje que a votação da segunda volta das presidenciais decorre com normalidade em todo o país e que não se registou qualquer "qualquer incidente".

"Conforme prevê a lei eleitoral, as mesas de assembleia de voto abriram às 07:00 [mesma hora em Lisboa] em todo o território nacional e na diáspora com ligeiros atrasos em algumas assembleias de voto. O processo de votação está a decorrer com toda a normalidade", afirmou Felisberta Vaz.

A porta-voz da CNE falava à imprensa na sede da Comissão Nacional de Eleições para fazer um primeiro balanço sobre o processo de votação para as eleições presidenciais.