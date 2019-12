PSD

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro responsabilizou hoje o Governo pelo estado do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que classificou como "absolutamente caótico", sugerindo que na mensagem de Natal António Costa confessou ao país a sua "inoperância".

Em declarações os jornalistas após uma reunião com dirigentes do setor da saúde, na sede do PSD/Algarve, em Faro, Luís Montenegro sugeriu que foi o estado em que se encontra o SNS que levou António Costa a sentir a necessidade de emitir a sua mensagem de Natal a partir de uma unidade de saúde "onde se calhar nunca tinha ido".

Para o social-democrata, na ocasião, António Costa queixou-se "de si próprio e da sua própria herança" ao nível dos cuidados de saúde, que classificou como "péssima" e que no Algarve assume uma forma "agudizada", devido à grande flutuação da população e à "diminuta" capacidade de resposta.