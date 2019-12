Actualidade

A administração da transportadora aérea cabo-verdiana Cabo Verde Airlines (CVA) adiantou hoje à agência Lusa que ainda não pagou os salários do mês de dezembro, alegando "razões alheias à companhia" que não especificou.

Em comunicado enviado à Lusa, o presidente da CVA, Jens Bjarnason, confirma o atraso no pagamento dos salários de dezembro, por norma liquidados no início do mês.

"A Cabo Verde Airlines lamenta não ter pagado os salários de dezembro aos seus colaboradores antes do Natal", refere a mesma nota oficial.