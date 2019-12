Actualidade

O Governo português condenou hoje "o hediondo ataque" à bomba perpetrado no sábado em Mogadíscio, Somália, e manifestou "as mais profundas condolências às famílias das vítimas" daquele atentado terrorista.

"O Governo português manifesta ainda a sua total solidariedade para com o povo e Governo da Somália no combate ao flagelo do terrorismo", adianta o Ministério dos Negócios Estrnageiros (MNE), em comunicado divulgado hoje.

Pelo menos 92 pessoas morreram e 128 ficaram feridas no sábado pela explosão de um carro num posto de controlo de estrada em Mogadíscio, capital da Somália, segundo balanço de fontes médicas.