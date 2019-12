Guiné-Bissau/Eleições

O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau disse à Lusa que as urnas encerraram às 17:00 locais (mesma hora em Lisboa), na segunda volta das presidenciais, tendo ocorrido "pequenos incidentes que a polícia resolveu".

José Pedro Sambu afirmou que "de modo global, o processo decorreu tranquilamente" em todo o território da Guiné-Bissau.

O também juiz do Supremo Tribunal de Justiça referiu que ao longo do dia foram referenciados "alguns pequenos incidentes", mas que na realidade não correspondem à realidade, após as averiguações dos serviços competentes.