Actualidade

O treinador de futebol Jorge Jesus será condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique na segunda-feira pelo Presidente da República, pelos resultados alcançados, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal, foi hoje anunciado.

De acordo com a Presidência da República, a cerimónia irá realizar-se pelas 17:30, no Palácio de Belém, em Lisboa.

A decisão do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, de condecorar o antigo treinador do Benfica e do Sporting foi divulgada no dia 21, logo após terminar a final do campeonato de mundo de clubes, em que o Flamengo perdeu com o Liverpool por 1-0 no prolongamento.