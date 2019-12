Actualidade

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil (SINTAC) disse hoje que "não há nada para negociar" com a Portway, frisando que a empresa de assistência em terra nos aeroportos só tem de cumprir o Acordo de Empresa.

"Não há nada que se remeta para negociações. A nossa reivindicação tem a ver com um incumprimento de um acordo que já existe. A nossa reivindicação é que se aplique o que a empresa está a incumprir", afirmou à agência Lusa Fernando Simões, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil (SINTAC), referindo-se ao Acordo de Empresa.

O sindicalista reagia assim ao comunicado enviado hoje pela empresa à agência Lusa, no qual a Portway declara que "todas as atenções da companhia estão viradas para conseguir reduzir os impactos da paralisação nos clientes, passageiros e infraestruturas aeroportuárias" e apela ao "sentido de responsabilidade" do SINTAC, que convocou a greve.