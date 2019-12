Actualidade

Pelo menos quatro elementos do grupo radical islâmico Al-Shabab foram mortos, no domingo, durante ataques aéreos dos Estados Unidos na Somália, anunciou hoje o Comando Militar norte-americano em África (AFRICOM).

"Em coordenação com o governo federal somali, o Comando Africano dos Estados Unidos realizou três ataques aéreos em dois locais no dia 29 de dezembro [domingo], visando as milícias Al-Shabab", indicou o AFRICOM, em comunicado.

A mesma nota referiu que os ataques visaram locais como "Qunyo Barrow" e "Caliyoow Barrow".