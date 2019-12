Actualidade

Pelo menos 19 combatentes morreram no domingo nos ataques aéreos dos Estados Unidos a bases de uma fação armada pró-iraquiana no oeste do Iraque, dois dias após a morte de um empreiteiro norte-americano.

Um anterior balanço das autoridades norte-americancas apontava para 15 combatentes mortos.

"Os ataques foram um sucesso", declarou no domingo à noite o chefe do Pentágono, Mark Esper, na sequência da operação contra cinco alvos no oeste do Iraque e no leste da Síria.