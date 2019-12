Actualidade

O ex-Presidente da Bolívia Evo Morales afirmou no domingo que o seu partido vai anunciar em janeiro o candidato para as próximas eleições presidenciais no país.

Para eleger os candidatos do Movimento para o Socialismo (MAS), que Morales dirige, líderes de nove departamentos bolivianos e líderes sociais vão encontrar-se na Argentina, onde Morales está exilado.

"Vamos realizar primárias, serão legítimas", declarou Morales, numa conferência de imprensa este domingo em Buenos Aires.