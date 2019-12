Actualidade

Maputo, 30 dez 2019 ( Lusa) - A Renamo, principal partido de oposição em Moçambique, desafiou hoje as autoridades a criarem uma comissão de inquérito para investigar a autoria dos ataques armados no centro do país, reiterando que o partido não está ligado às incursões.

"Desafiamos o Governo a criar urgentemente uma comissão de inquérito composta por várias sensibilidades para no terreno averiguar a origem destes ataques e identificar os seus agentes", declarou o presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

Em causa está a situação de insegurança que afeta dois dos principais corredores rodoviários moçambicanos, a Estrada Nacional 1 (EN1), que liga o Norte ao Sul, e a Estrada Nacional 6 (EN6), que liga o porto da cidade da Beira ao Zimbabué e restantes países do interior da África austral.