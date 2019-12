Moçambique/Eleições

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido de oposição, considerou hoje que a validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional (CC) coloca em causa a estabilidade social, a paz e reconciliação em Moçambique.

"O CC validou e proclamou os resultados eleitorais, violando todos os pressupostos legais e pondo em causa a estabilidade social, a paz e a reconciliação", disse Ossufo Momade, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

Em causa está a proclamação dos resultados das eleições de 15 de outubro pelo CC, confirmando a reeleição de Filipe Nyusi, à primeira volta, para um segundo mandato, com 73% dos votos, e a maioria absoluta da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) nas três eleições em todos os círculos eleitorais - 11 no país, mais dois no estrangeiro (África e Resto do Mundo).