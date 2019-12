Actualidade

O encenador galego Pablo Fidalgo Lareo vai apresentar duas peças no Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa, em janeiro, que mergulham na história da Espanha, abordando a vivência da anarquia e da guerra civil.

O espetáculo "Anarquismos", nova criação que teve estreia nacional no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, em janeiro deste ano, explora a história anarquista em Espanha, e estará no palco do TBA a 09, 10, 11 e 12 de janeiro.

Será também apresentada a peça "Habrás de ir a la guerra que empieza hoy", interpretada por Cláudio da Silva, sobre a história do tio-avô do encenador, que foi preso durante a Guerra Civil de Espanha, e que será apresentada a 16, 17 e 18 de janeiro.