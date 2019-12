Guiné-Bissau/Eleições

A candidatura à segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau do general Umaro Sissoco Embaló reivindicou hoje a vitória nas eleições deste domingo, com base nos dados apurados pelo seu gabinete político e estratégico.

"Encontramo-nos em condições de afirmar com toda a propriedade que a Guiné-Bissau e o seu povo serão dirigidos nos próximos cinco anos por um Presidente de concórdia nacional, conciliador, capaz de unir todos os guineenses em prol do desenvolvimento do país", afirmou o porta-voz do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), Djibril Baldé.

Djibril Baldé explicou que a convicção da candidatura está relacionada com os dados apurados pelo gabinete de coordenação política e planificação estratégica da diretoria nacional de campanha do general Umaro Sissocó Embaló.