Actualidade

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alertou hoje para despedimentos coletivos e insolvências no setor em 2020 na sequência da entrada em vigor do novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas.

"A situação pode ser alarmante e prejudicar gravemente, primeiro as empresas de transporte e, depois, as empresas e a economia nacional", disse à agência Lusa o advogado da associação patronal André Matias de Almeida, temendo um "impacto brutal" resultante da entrada em vigor do novo CCTV [Contrato Coletivo de Trabalho Vertical] em 2020.

"As empresas não terão capacidade para absorver e internalizar todos os custos", avisou.