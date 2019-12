2020

As rendas e os transportes estão entre os bens e serviços cujo preço vai aumentar na quarta-feira, sendo que as portagens irão manter-se, mas haverá uma descida da eletricidade de 0,4% no mercado regulado.

Algumas tarifas de telecomunicações também poderão sofrer subidas e, durante o próximo ano, há ainda a possibilidade de outros preços sofrerem alterações.

O Governo pretende também aumentar impostos sobre o tabaco e introduzir uma taxa específica sobre o tabaco aquecido.