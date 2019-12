Actualidade

A portaria que define o regulamento da avaliação do desempenho dos militares da Guarda Nacional Republicana, prevista no estatuto profissional da GNR e que entrou em vigor em maio de 2017, foi hoje publicada em Diário da República.

Segundo a portaria, a avaliação do desempenho dos militares da GNR vai permitir a atribuição de prémio de desempenho, através de uma compensação monetária, aumento da duração do período de férias até três dias úteis e alteração do posicionamento remuneratório.

O processo de avaliação vai entrar em vigor após a criação do sistema de informação de suporte ao Sistema Integrado de Gestão da Avaliação dos Militares da Guarda Nacional Republicana.