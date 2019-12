Actualidade

O futebolista Bolasie, do Sporting, foi despenalizado do jogo de castigo que lhe tinha sido imposto pela expulsão em Portimão e pode defrontar o FC Porto no domingo, disse hoje à agência Lusa fonte oficial dos 'leões'.

O avançado congolês tinha visto o vermelho direto no embate da Taça da Liga com o Portimonense, em 21 de dezembro, e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou-lhe um jogo de castigo.

O Sporting recorreu, no entanto, da decisão e viu ser-lhe dada razão, pelo que Bolasie poderá disputar o 'clássico' da 15.ª jornada da I Liga, marcado para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 17:30 de domingo.