Actualidade

A partir de dia 01 de janeiro, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho vai reencaminhar os utentes que recorram ao serviço de urgência e que sejam triados com baixa prioridade para os centros de saúde.

O programa "No sítio certo a horas certas" vai permitir que os utentes que são triados no serviço de urgência com baixa prioridade, nomeadamente com pulseira azul ou verde, sejam referenciados para o centro de saúde onde terão assegurada uma consulta no mesmo dia ou no dia seguinte, consulta essa agendada pelo hospital, adianta hoje o centro hospitalar em comunicado.

Contudo, explica, o reencaminhamento será sempre uma escolha do utente.