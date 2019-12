Actualidade

Portugal poderá perder quase 6% de visitantes britânicos em 2021 caso venha a existir um 'Brexit' duro, de acordo com um estudo da Comissão Europeia de Viagens (ETC em inglês).

Assim, de acordo com a entidade, caso a saída do Reino Unido seja concretizada através do pior cenário, Portugal deverá perder 5,8% de turistas daquele país, face a previsões base, que não incluem este efeito, sendo que no total de viajantes internacionais a chegar a território nacional poderá reduzir-se em 0,6%.

Em números concretos, um 'Brexit' duro poderá reduzir o número de visitantes do Reino Unido de 2,4 milhões para 2,3 milhões, segundo o relatório da ETC (European Travel Commission).